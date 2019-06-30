بيرو تهزم أوروجواي وتتأهل لمواجهة تشيلي في نصف نهائي كوبا أمريكا

ماجد محمد(صدى):

تأهل منتخب البيرو إلى الدور النصف النهائي من كوبا أمريكا، اليوم السبت، عقب انتصاره بركلات الترجيح على حساب الأوروجواي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، على أرضية بيرناميوكو، لحساب دور الربع النهائي من المنافسة.

وحاول منتخب الأوروغواي زيارة الشباك وإنهاء المباراة لصالحه، إلا أن الخصم بدد جميع محاولات رفاق سواريز، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي كادت أن تأتي بالجديد.

وكاد الأوروغواي أن يعانق الشباك بهدف شرعي بعد ألغى الـ ” فار ” ثلاثة أهداف لـ ” سيليستي ” ، إلا أن صمود البيرو فرض التعادل على المباراة ليقرر حكم اللقاء الاحتكام لركلات الترجيح التي انتهت لصالح البيرو بـ5-4.