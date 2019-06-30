سان جيرمان يٌسلم نيمار للبرسا مقابل لاعبين و130 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

وافق نادي باريس سان جيرمان على بيع لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة مقابل لاعبين و130 مليون يورو.

ولفتت صحيفة ” آس ” الإسبانية إلى أن النادي الفرنسي يرغب في الحصول على 130 إلى 150 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبين من بين: كوتينيو وعثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش، لبيع نيمار للنادي الكتالوني.

ويبدو أن برشلونة يفكر الأن في تقديم اللاعبين إلى النادي الفرنسي للقوز بخدمات نيمار.

وعلى جاني أخر وافق أنطوان غريزمان وافق على الانتقال إلى برشلونة، مقابل حصوله على 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا.