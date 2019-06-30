شاهد زوج سارة الودعاني يطالبها بإنقاص وزنها بطريقة غريبة
ظهرت خبيرة التجميل سارة الودعاني في فيديو جديد لها ؛ أثار إعجاب الجمهور لما شهده من كوميديا بينها وبين زوجها.
وقالت ” الودعاني ” إن زوجها نصحها بتخفيف وزنها وذلك عن طريق صعود السلم المتحرك عكس الاتجاه وهو ما يعادل قيامها بالذهاب لصالة جيم والقيام بالتمارين.
ولفتت ” الودعاني ” إلى أنها صدقت زوجها معلقة على الفيديو: ” ههههههههه ابو سعد قالي اذا رقيتي عكس اتجاه الاسكليتر (الدرج المتحرك) تنحفين اسرع كاني مسويه رياضه ساعتين طبعا صدقته ” .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 41377 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 41377 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13927 ] نشر منذ 5 ساعات
انقزي عكس كمان😊😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو باين انك متينه اكثر من المطلوب وزنك معقول اوي
يبدو ان زوجك من عشاق الصعو