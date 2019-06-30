” التواصل العدلي ” توضح مواعيد إظهار الفواتير الخاصة بالسجناء العسكريين

علي القحطاني(صدى):

أعلن التواصل العدلي، عن مواعيد إظهار الفواتير الخاصة بالسجناء العسكريين، ردًا على استفسار مواطن حول هذا الأمر.

وأوضح التواصل العدلي على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الفواتير الخاصة بالسجناء العسكريين ستظهر تباعًا بالتنسيق بين وزارة العدل والسجون.

ووجه مواطن سؤالًا إلى حساب التواصل العدلي، قائلًا ” السلام عليكم هل الفواتير تصدر من التنفيذ الموقوفين العسكريين في كل منطقه لاضافة فواتيرهم الى ابشر فرجت وكيف الطريقه للعسكر الموقوفين ” .