  • الأحد 30

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” التواصل العدلي ” توضح مواعيد إظهار الفواتير الخاصة بالسجناء العسكريين

” التواصل العدلي ” توضح مواعيد إظهار الفواتير الخاصة بالسجناء العسكريين

” التواصل العدلي ” توضح مواعيد إظهار الفواتير الخاصة بالسجناء العسكريين
علي القحطاني(صدى):

أعلن التواصل العدلي، عن مواعيد إظهار الفواتير الخاصة بالسجناء العسكريين، ردًا على استفسار مواطن حول هذا الأمر.

وأوضح التواصل العدلي على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الفواتير الخاصة بالسجناء العسكريين ستظهر تباعًا بالتنسيق بين وزارة العدل والسجون.

ووجه مواطن سؤالًا إلى حساب التواصل العدلي، قائلًا ” السلام عليكم هل الفواتير تصدر من التنفيذ الموقوفين العسكريين في كل منطقه لاضافة فواتيرهم الى ابشر فرجت وكيف الطريقه للعسكر الموقوفين ” .

اقرأ أيضًا: ” التواصل العدلي ” يوضح شروط إصدار صك إثبات حضانة للأم


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *