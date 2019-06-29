قبل صعودها على المسرح..أصالة: أشعر بالخوف

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة أصالة صورة كشفت من خلالها عما عانت منه قبل صعودها للمسرح، من إحياء حفلاتها الغنائية بالمملكة.

وعلقت أصالة على صورتها قائلة: ” دقايق ورح كون على المسرح الصّراحة أنا خايفة وإيدي باردة وقلبي بيدقّ، ياربّ ” .

ويذكر أن النجمة أصالة قد أعربت عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذه الليلة، قائلة: “ نلتقي في جدّة الساحرة النّابضة بالحياة والفرح، سنلتقي في ليلة استثنائيّة، لأنّها ليلة سهم، الّذي ألبس الموسيقى ثوبًا جديدًا، ثوبًا أبهر حتّى شركاءه في النّجاح، فأصبحتُ في كلّ مرّة أغنّي منّ خلال عالمه ” .