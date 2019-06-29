Annabelle روح شريرة مسجونة في متحف ” وارين وارن “

واشنطن(صدى):

حقق الجزء الثالث من فيلم الرعب الشهير Annabelle، نجاحًا كبيرًا في أول أيام عرضه الذي انطلق قبل أيام قليلة.

فيلم الرعب Annabelle هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام The Conjuring، والتي تدور حول قصة حقيقة لدمية ملعونة تتسبب في جذب الأرواح الشريرة.

وتعود القصة الحقيقة إلى عام 1970م بعدما أهدت إحدى الممرضات بولاية ” كونيتيكت ” الأمريكية ابنتها دمية، وتبدأ الأحداث في التحول إلى قصص مخيفة.

وخلال سكن الابنة مع صديقتها في إحدى الشقق يلاحظا تحرك دمية ” أنابيل ” ، وعند الاستعانة بأحد الكهنة، يتأكدا من وجود روح طفلة صغيرة تدعى ” أنابيل ” وتوفيت في عامها السابع، ولكن تبوء كافة محاولتهم للتخلص من هذه الروح الشريرة بالفشل.

وبعدما تمكن اليأس منهم، قررت صاحبة الدمية إرسالها إلى متحف ” وارين وارن ” المختص بعلم الغيبيات والتحفظ على الأشياء المسكونة بالأرواح الشريرة، إذ يتم وضع ” أنابيل ” في صندوق زجاجي مغلق مكتوب عليه ” ممنوع الفتح ” .

متحف وارين وارن تم افتتاحه عام 1952م، عندما قرر الزوجان الروحانيان إدوارد وارن و لورين إقامة متحفًا عبارة عن غرفة كبيرة بمنزلهما الخاص؛ لجمع جميع الأدوات والأشياء الغامضة والملعونة التي عثروا عليها خلال عملهما.