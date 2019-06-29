شاهد لحظة مصرع فتاة إثر سقوطها من لعبة ” ديسكفري “

طشقند(صدى):

شهدت أوزباكستان حادث مروع لانهيار لعبى ملاهِ خطيرة أودت بحياة فتاة وإصابة العشرات.

ووثق فيديو هذه اللحظة المرعلبة التي أظهرت سقوط الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا إثر انهيار لعبة ديسكفري في ملاهٍ بمدينة جيزك التي تقع على بعد 125 ميلًا إلى جنوب غرب العاصمة الأوزبكية طشقند.

وكانت اللعبة تدور في الهواء، عندما انكسرا الذراع المعدنية التي تحملها إلى نصفين.

وهلع المتواجدين فور سقوط اللعبة يصرخون ويطالبون بالإسعاف والنجدة.