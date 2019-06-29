صحة عسير تدعوا الراغبين في أداء الحج والمشاركين فيه لتلقي التطعميات اللازمة
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة في إدارة الصحة العامة عن انطلاق حملة التطعيم بلقاحي الحمى المخية الشوكية و الإنفلونزا الموسمية لجميع الراغبين في أداء شعيرة الحج والمشاركين في برنامج الحج للعام 1440 هـ ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 27 شوال 1440 هـ .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع أن التطعيمات اللازمة ستكون متوفرة في 127 منشئة صحية مختارة لتقديم خدمة تطعيم الحج موزعة على جميع محافظات منطقة عسير .
وأهاب آل شايع بجميع الراغبين في أداء فريضة الحج و المشاركين في الحج ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافِ من التوجه للمشاعر المقدسة (عشرة أيام في المتوسط) و ذلك حتى تتحقق الفائدة المرجوة من اللقاح بشكل كامل ، علماً بأن تلقي جرعة التطعيم تعتبر شرطاً للحصول على تصريح الحج.
اترك تعليقاً