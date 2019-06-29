مدافع الاتحاد يتفق مبدئياً مع التعاون

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن اتفاق اللاعب السابق بنادي الاتحاد، أحمد عسيري، مدافع المنتخب الوطني، مع إدارة نادي التعاون للتوقيع معه وارتداء قميص السكري خلال الموسم المقبل كلاعب محترف.

وجاء ذلك خلال محاولة الفريق لترميم دفاعاته بشكل جيد قبل انطلاقة الموسم الجديد لدوري المحترفين، خاصةً وأن الفريق مقبل على مشاركة آسيوية بدوري أبطال آسيا.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن إنهاء عقد المدافع أحمد عسيري لينهي مسيرة استمرت طويلاً وفاز بالعديد من الألقاب.