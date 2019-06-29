مدافع الاتحاد يتفق مبدئياً مع التعاون
كشفت مصادر عن اتفاق اللاعب السابق بنادي الاتحاد، أحمد عسيري، مدافع المنتخب الوطني، مع إدارة نادي التعاون للتوقيع معه وارتداء قميص السكري خلال الموسم المقبل كلاعب محترف.
وجاء ذلك خلال محاولة الفريق لترميم دفاعاته بشكل جيد قبل انطلاقة الموسم الجديد لدوري المحترفين، خاصةً وأن الفريق مقبل على مشاركة آسيوية بدوري أبطال آسيا.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن إنهاء عقد المدافع أحمد عسيري لينهي مسيرة استمرت طويلاً وفاز بالعديد من الألقاب.
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1435 ] نشر منذ 6 ساعات
وجهة نظر: بدأ مسلسل التخبطات الإدارية بالاستغناء عن أبناء النادي الذين ولدوا وترعرعوا بين أسواره وتألقوا وما زالوا!
عسيري أفضل من جورمان وباجندوح أفضل من الأحمدي وقد أعادا هيبة العميد وأنقذاه عندما كان على وشك الهبوط بسبب الأجانب المقلب الذين كلفوا الخزينة عشرات الملايين وكادوا أن يعصفوا بالعميد إلى دوري الأولى!
نرجوا من الإدارة أن تراجع قرارها فأبناء النادي ثروة يصعب التفريط بها