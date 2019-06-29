محمد صلاح يُهدد عرش نجوميته بدعم لاعب المنتخب المتحرش

ماجد محمد(صدى):

فتح الجمهور الإنجليزي النار على النجم المصري لاعب ليفربول محمد صلاح النار؛ لدعمه للاعب عمرو وردة بعد واقعة تحرشه بفتاه أثناء بطولة أمم إفريقيا 2019.

كما هاجمت بعض الصحف اللاعب المصري؛ منتقدين دعمه لعمرو وردة ومطالبته بإعطاء اللاعب المتحرش فرصة.

وشهدت الأيام الماضية العديد من الانتقادات اللاذعة ضد اللاعب المصري، حيث اتهمه البعض بأنه يهين المرأة بهذا الدعم غير المسؤول لوردة ويُهدر حق النساء ضحايا التحرش.

ويواصل الجمهور تعليقاتهم الناقدة، من خلال التعليق على أي منشور لصلاح بعد دعمة لـ ” وردة ” بتعليقات مهاجمة له.

وعلى جانب أخر يوجد عدد من الجمهور المصري يرفضون الانتقادات الموجهة لصلاح، مؤكدين دعمهم له.