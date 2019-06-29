ثعبان ” كوبرا ” يفتك برب أسرة ويصيب ابنته بالباحة

حامد العمري(صدى):

أدت لدغة ثعبان كوبرا مساء اليوم إلى وفاة رب أسرة ولا تزال ابنته تتلقى العناية الطبية في المستشفى ، بعد أن تعرضا للدغة ثعبان الكوبرا.

وفي التفاصيل تفاجأ رب الأسرة بدخول ثعبان من نوع الكوبرا لمنزله بإحدى قرى منطقة الباحة ، حيث قام الثعبان بلدغه ولدغ ابنته ، ليتمكنوا بعد ذلك من قتله .

وبسرعة قصوى تم نقل الأب وابنته إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك ، فيما لا تزال ابنته في العناية المركزة تتلقى العلاج .