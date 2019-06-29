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ثعبان ” كوبرا ” يفتك برب أسرة ويصيب ابنته بالباحة

ثعبان ” كوبرا ” يفتك برب أسرة ويصيب ابنته بالباحة
حامد العمري(صدى):

أدت لدغة ثعبان كوبرا مساء اليوم إلى وفاة رب أسرة ولا تزال ابنته تتلقى العناية الطبية في المستشفى ، بعد أن تعرضا للدغة ثعبان الكوبرا.

وفي التفاصيل تفاجأ رب الأسرة بدخول ثعبان من نوع الكوبرا لمنزله بإحدى قرى منطقة الباحة ، حيث قام الثعبان بلدغه ولدغ ابنته ، ليتمكنوا بعد ذلك من قتله .

وبسرعة قصوى تم نقل الأب وابنته إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك ، فيما لا تزال ابنته في العناية المركزة تتلقى العلاج .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحم الأب ويحسن عزاء اسرته ومن فقده ، ويشفي البنت المصابه ويحسن عزاها .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 55 دقيقة

إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمه
ويشفي ابنته

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