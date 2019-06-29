ثعبان ” كوبرا ” يفتك برب أسرة ويصيب ابنته بالباحة
أدت لدغة ثعبان كوبرا مساء اليوم إلى وفاة رب أسرة ولا تزال ابنته تتلقى العناية الطبية في المستشفى ، بعد أن تعرضا للدغة ثعبان الكوبرا.
وفي التفاصيل تفاجأ رب الأسرة بدخول ثعبان من نوع الكوبرا لمنزله بإحدى قرى منطقة الباحة ، حيث قام الثعبان بلدغه ولدغ ابنته ، ليتمكنوا بعد ذلك من قتله .
وبسرعة قصوى تم نقل الأب وابنته إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك ، فيما لا تزال ابنته في العناية المركزة تتلقى العلاج .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم الأب ويحسن عزاء اسرته ومن فقده ، ويشفي البنت المصابه ويحسن عزاها .. آمين ,,
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 57 دقيقة
يارب لطفك ورحمتك
أبو خليل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 55 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمه
ويشفي ابنته
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41370 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له
سمه حامي