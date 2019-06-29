إطلاق برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم غدا

نواف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بجدة، في حضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وتعلن الهيئة من خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق ” برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم ” ، بحضور الشركاء واللاعبون وعدد من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام.

كما ستكشف عن تفاصيل البرنامج والآلية التي سيتم اختيار اللاعبين من خلالها لابتعاثهم للخارج والاحتكاك بالخبرات الخارجية تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين الذين سبق لهم الإشراف على أكاديميات كروية ناجحة.