شاهد رسالة الخيبري لـ الهلالين بعد رحيله عن الأزرق

ماجد محمد(صدى):

وجه لاعب الهلال السابق عبدالملك الخيبري، اليوم السبت، رسالة إلى إدارة وجماهير الهلال.

وحرص ” الخيبري ” على توجيه الشكر لإدارات الهلال الثلاث على مدار تواجده في الفريق، متمنيًا التوفيق لهم.

وبعث رسالة شكر خاصة إلى الجماهير، إضافة إلى تمنيه التوفيق لرئيس الهلال الجديد فهد بن نافل.

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