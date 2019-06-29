شاهد رسالة الخيبري لـ الهلالين بعد رحيله عن الأزرق
وجه لاعب الهلال السابق عبدالملك الخيبري، اليوم السبت، رسالة إلى إدارة وجماهير الهلال.
وحرص ” الخيبري ” على توجيه الشكر لإدارات الهلال الثلاث على مدار تواجده في الفريق، متمنيًا التوفيق لهم.
وبعث رسالة شكر خاصة إلى الجماهير، إضافة إلى تمنيه التوفيق لرئيس الهلال الجديد فهد بن نافل.
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ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 5 ساعات
*بالتوفيق يا كبتن ووالله لاعب منضبط وحماسي ولكن الإصابة حرمتنا نجوميتة👌 الخيبري احتمال كبير يروح للاتحاد أو يرجع لليوث..*
من قلب هلالي الله يوفقك🤲