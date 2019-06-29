نيران إيران

هنالك وجه شبه فيما بينهما اسمان لمعنى واحد اسم جامع وشامل للحرب والدمار والحقد والضغينة وللإرهاب والإرجاف للعزلة والموت بلد ولد على غير الفطره تربى بغير احضان الكتاب والسنه تغذى على الشبهات والمخلفات قادته ارواح شريرة هي ماتسمى بالملالي اىىمه فساد وضلال ضلوا فأضلوا سقطوا وأسقطوا ركبوا امواج الظلم والطغيان ظلموا تسلطوا دمروا احرقوا وفرقوا الصف وأخلوا بالصفوف شنوا حملات البغض والحرب مارسوا التهجير والتشريد والإرهاب كل مايخرج عن الدين الإسلامي قارعوا كل من حولهم بسيوف الغدر والظلم سواء من عجم وعرب وكل من لا يدين لهم بمعتقد جمله وتفصيلا .

ساهموا في كل حرب ودمار على من حوالهم اغتصبوا شرعية دول اولها لبنان والعراق وآخرها سوريا واليمن حاربوا السنه في كل مكان وزمان ولم يكتفوا بذلك وحسب فقد جيشوا حلفاء وأحزاب ليقضوا مضاجع الامن في دول المنطقة .

هم العدو الأوحد والأصعب يريدون استعماراً لا أعماراً يبكون على أطلال كسرى ذاك الاستعمار الوحشي ، فلن يعود بحول الله وقوته .فالباد لا يعود .

فما دمنا يد بيد وضدهذا النظام الإيراني وحلفاءه البوساء الجبناء نضرب بيد من حديدفلا خوف علينا ولاحزن فقليلاً من الصبر وكثير من القوة (توتي أكلها باْذن الله ) والمملكه العربيه السعوديه هي صمام الأمان ومصدر القوة مع حلفاءها الامارات والبحرين والكويت وعمان وباقي الدول الحليفة الصديقة المؤيدة للشرعية في اليمن وغيره ..سننتصر ونسحق الأعداء ونقطع حبل الأهواء باْذن الله النصر الموءزر حليفنا

فنحن بايدي أمينه عازمه وحازمه بقيادة مليك العزم والحزم الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وعضده الأيمن امير التغير والتطوير ولي العهد وزير الدفاع الامير محمدبن سلمان ايده الله بتأييده فنحن اليوم أقوى عما سبق فالسعودية الجديدة السعودية العظمى ستقتص من مد يد الغدر والخيانة ولن تسمح بذلك على الإطلاق فهي الان تسير نحو الإمام نحو القوة والمستقبل المشرق . فقط ترقبوا ذاك وسترون مايسركم أيها السعوديون وحلفاء النصر بحول الله وقوته فالسعودية العظمى حاضر ومستقبل .