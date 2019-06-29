بغرض التعليم .. أب يكبل ابنه بسلسلة ويقدم على تعذيبه

كييف(صدى):

حررت الشرطة الأوكرانية طفل بعمر الـ6 سنوات بعد أن كبل بسلسة مثل الكلب من قبل والده العنيف، حيث عثرت على طفل وهو يجلس على ركبتيه ومربوط بسلسلة بجوار باب.

واكتشفت الشرطة آثار التعذيب بجسد الطفل ، حيث اعترف الاب بانه كان يقدم على تعذيب ابنه بغرض تعليمه ، حي أخذت السلطات الصبي بعيدًا عن منزل والده البالغ من العمر 36 عامًا وزوجة الأب ، 27 عامًا ، في قرية عيدر ميكولايفكا ، في منطقة لوهانسك.

وقال ممثلو الادعاء إن الأب “سيتم تجريده من حقوقه الوالدية” ويواجه دعوى قضائية بتهمة إساءة معاملة الأطفال و “التعذيب” لمدة أقصاها خمس سنوات.