فارس شجاع(له من اسمه نصيب)

تتضح هذه الصفات _ وبشهادة الكثير من الناس_ وهو صاحب المعالي المهندس طارق عبدالعزيز الفارس ( أمين منطقة الرياض)

تعاون مع الجميع فأصبحت أمانة منطقة الرياض على درجة كبيرة من التميز والسمو والإبداع والتألق، من خلال ماتقدمه من خدمات؛ بهدف رقي المجتمع والمساهمة الفعالة فى تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وحصر المشكلات الخدمية والمهنية وحلها بأفضل السبل، والقضاء على الفساد مع توفير الإمكانات والطاقات لتحقيق رغد العيش للجميع.

تقدر جهوده في كافة الأصعدة بالتعاون مع قطاعات الدولة ليكون العمل أكثر نظاما وانضباطا ويحقق تطلعات ولاة الأمرحفظهم الله رب العالمين وكذلك أفراد المجتمع السعودي الكريم والمقيمين؛ بهدف تكون أمانة منطقة الرياض من أفضل الدوائر الحكومية، وليس غريبا أن شهدنا بالآونة الأخيرة تقدما ملموسا يشهد له القاصي والداني قرارات وتعليمات تنصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، فهو يسعى باستمرار للتميز والإتقان من خلال خبرته الطويلة بأعمال وزارة الشؤون البلديةو القروية.

ختاما :

نتطلع لأن نسمع ونقرأ ونشاهد إنجازات أعظم وأجل تتيح لكافة أفراد المجتمع والمقيمين إبداء الرأي والمشورة فيما يحتاجونه من خدمات نوعية تمس حياتهم اليومية، وتطبيق مبدأ الشورى قبل تنفيذ المشاريع، وسوف يجد المسؤولون مقترحات وآراء ممتازة تخدم الجميع بأفضل الطرق وأقل التكاليف واختصار الوقت والجهد.

اللهم احفظ معاليه وجميع المخلصين لدينهم ووطنهم ومليكهم.