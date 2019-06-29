بعد انتخابه.. المسحل يعلن موعد اختيار مدير فني للأخضر
كشف ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم الجديد، اليوم السبت، عن موعد التعاقد مع مدرب جديد للأخضر.
وقال ” المسحل ” في مداخلة هاتفية مع ” العربية ” إنه سيم خلال وقت أقصاه نهاية شهر يوليو المقبل اختيار مدرب للأخضر.
وأوضح : ” سيتم التعاقد مع مدرب جديد قبل نهاية شهر يوليو على أبعد تقدير، وأنا حريص على أن يتابع مباريات الفريق السعودية آسيويًا، وسأستلم الملفات التي بدأت إدارة لؤي السبيعي بمفاوضتها ” .
وتابع : ” سأمنح الجمعية العمومية حقها لتزكية أو ترشيح أعضاء اللجان، وهذا الأمر منصوص عليه في النظام الأساسي ” .
واستكمل: ” نتمتع بدعم كبير من القيادة، وسنستفيد من التجارب السابقة، كما سنحاول الاستفادة من برامج الاتحادين الدولي والآسيوي التطويرية ” .
وقد زكّت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم المسحل اليوم السبت، ليكون رئيسًا لمجلس الإدارة حتى 2023.
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