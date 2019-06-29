  • السبت 29

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بعد انتخابه.. المسحل يعلن موعد اختيار مدير فني للأخضر

بعد انتخابه.. المسحل يعلن موعد اختيار مدير فني للأخضر

بعد انتخابه.. المسحل يعلن موعد اختيار مدير فني للأخضر
ماجد محمد(صدى):

كشف ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم الجديد، اليوم السبت، عن موعد التعاقد مع مدرب جديد للأخضر.

وقال ” المسحل ” في مداخلة هاتفية مع ” العربية ” إنه سيم خلال وقت أقصاه نهاية شهر يوليو المقبل اختيار مدرب للأخضر.

وأوضح : ” سيتم التعاقد مع مدرب جديد قبل نهاية شهر يوليو على أبعد تقدير، وأنا حريص على أن يتابع مباريات الفريق السعودية آسيويًا، وسأستلم الملفات التي بدأت إدارة لؤي السبيعي بمفاوضتها ” .

وتابع : ” سأمنح الجمعية العمومية حقها لتزكية أو ترشيح أعضاء اللجان، وهذا الأمر منصوص عليه في النظام الأساسي ” .

واستكمل: ” نتمتع بدعم كبير من القيادة، وسنستفيد من التجارب السابقة، كما سنحاول الاستفادة من برامج الاتحادين الدولي والآسيوي التطويرية ” .

وقد زكّت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم المسحل اليوم السبت، ليكون رئيسًا لمجلس الإدارة حتى 2023.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *