هيغواين يحبط مخططات يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2019

نواف السالم(صدى):

فشل نادي يوفنتوس الإيطالي في التخلص من لاعبه هيغواين خلال الميركاتو الصيفي 2019.

وقال موقع ” كالتشيو ميركاتو ” أن هيغواين أحبط محاولات انتقاله إلى روما بداية من الموسم المقبل.

وأوضح أن اللاعب يريد الانتظار حتى تتضح الصورة تمامًا أمام العروض المتاحة له، خاصة إذا تلقى عرضًا من خارج إيطاليا.

وأبدى روما رغبته في الحصول على خدمات هيغواين، كي يكون بديلًا للبوسني إدين دزيكو، المنتظر انتقاله إلى نادي إنتر ميلان.

ويسعى اليوفي إلى بيع هيغواين لروما، ليدخل في صفقة تبادلية يحصل من خلالها اليوفي على خدمات المهاجم الشاب نيكولو زانيولو، لاعب الذئاب.