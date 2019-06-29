خالد الفالح: حضور رائع للمملكة في قمة العشرين يؤكد مكانتها الدولية ودورها الرائد

علي القحطاني(صدى):

أعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، اليوم السبت، عن سعادته بالحضور المشرف لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين التي اختتمت أعمالها اليوم في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال الفالح: حضور رائع للمملكة في قمة مجموعة العشرين في اليابان، وكلمة ختامية شاملة وعميقة لسمو ولي العهد حفظه الله، تؤكد مكانة المملكة الدولية ودورها الرائد والمحوري.

وأضاف الوزير: كما تؤكد استعدادها لتولي رئاسة مجموعة العشرين لرسم ملامح مستقبل العالم ببصمة سعودية مهندسها محمد بن سلمان