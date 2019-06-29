صورة ابنة هبة مجدي تثير غضب الجمهور

القاهرة(صدى):

فتحت صورة الفنانة هبة مجدي وزوجها المطرب محمد محسن برفقة ابنتهما دهب، النار على الزوجين من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد محسن على حسابه على ” إنستجرام ” صورة برفقة زوجته وابنته، بينما وضع ” إيموجي ” قلب على صورة دهب ابنته؛ فلم يعلن الثنائي حتى الآن عن ملامح طفلتهما للعلن.

وتسببت هذه الصورة في انتقادات حادة للزوجين، مستنكرين إخفاء وجه ابنتهما، إذ قالت إحدى المتابعات ” مع احترامي حضرتك منزل الصورة ليه وبنتك فيها وحاطت إيموشن كان ممكن تتصور نفس الصورة من غيرها.. وطبعا ردك دي حرية مش عاوز البنت تتشهر أخليها حرية شخصية أما تكبر وبلابلابلا، على فكرة مش إعجاااز على فكرة إنك تخبيها يعني مش فاهمة محدش غيركم اللي خلفوا!!!!!! ” .