الإهمال الطبي يؤدي لتدهور صحة الإعلامية الكويتية الشهيرة ” ماما أنيسة “

خالد الظفيري(صدى):

فتح الكويتيون النار على وزارة الصحة الكويتية بعد تعرض الإعلامية الشهيرة أنيسة محمد جعفر والتي تلقب بـ ” ماما أنيسة ” ، و ” أم الكويتيين ” إلى تدهور حالتها الصحية إثر الإهمال الطبي.

وكان مواطن وجه الاتهام إلى المستشفى الأميري بأنها كانت مقصرة أثناء علاج الإعلامية الشهيرة أنيسة محمد جعفر المعروفة بـ ” ماما أنيسة ” ، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، وهو ما أدى إلى انتكاسة صحية إضافية أُدخلت على إثرها إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج.

ولفت المواطن إلى أن المستشفى وضعت ” ماما أنيسة ” في الممر لعدم وجود أماكن لها، مما دفع الإعلامية الشهيرة إلى سحب إبرة المغذي من يدها مطالبةً مرافقتها بإخراجها من المستشفى، مما تسبب لها لاحقًا بانتكاسة أدخلت على إثرها مستشفى السلام.

وطالب المواطنون بإقالة وزير الصحة وتوفير الرعاية الصحية للإعلامية الكويتية .