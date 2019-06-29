” بن مساعد ” عن قمة العشرين: سأعمل تخفيض على ردودي المؤلمة للحاقدين

نايف السالم(صدى):

أشاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم السبت، بالحضور المشرف لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين التي اختتمت أعمالها اليوم في مدينة أوساكا اليابانية.

ومازح ” بن مساعد ” متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بأنه سيعمل تخفيض على ردوده القاسية والمؤلمة ضد تنظيم الحمدين الإرهابي؛ لسعادته.

وقال ” اللهم لك الحمد .. فخور وسعيد بالحضورالباهي والمشرف لسيدي ولي العهد في قمة ال20..سعادتي بالغة بقدر الهم والغم والنكد الذي يطغى على من أنفقوا ملايين الدولارات لتشويه صورة بلادنا وقيادتها وخابوا وخاب مسعاهم ..لذلك سأعمل تخفيض لمدة يومين على الردود المؤلمة لهم وسأستبدلها بايموجي ” .