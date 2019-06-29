بالفيديو.. ضربة برق تحرق شجرة وتحولها إلى كتلة من اللهب

واشنطن(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو متداولة ما أحدثته العاصفة الرعدية التي ضربتي ولايتي أوريغون وواشنطن، غربي الولايات المتحدة.

وظهر في أحد مقاطع الفيديو شجرة طويلة وهي تحترق بالنيران، بسبب العاصفة الرعدية التي ضربت المنطقة فيما كانت الأمطار تواصل الهطول.

وأكد الخبراء أن هذه الظاهرة ليست غريبة، بل مألوفة في الولايات المتحدة، لاسيما حين تقع عاصفة الرعد في فصل الصيف، وسط حرارة مرتفعة.