” حفل زفاف ” .. حقيقة صورة عمرو دياب ودينا الشربيني في إسبانيا

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر عن كواليس صورة الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، والتي خطفت الأنظار بعد نشرهما عبر صفحاتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، معلقين عليها: ” الآن من ماربيلا ” .

وقالت المصادر إن زيارة عمرو ودينا لإسبانيا جاءت من أجل إحياء حفل زفاف خاص لأحد أصدقاء عمرو دياب هناك، فضلًا عن قضاء فترة استجمام لمدة أسبوع مع خطيبته دينا الشربيني.

وقدم دياب خلال حفل الزفاف عددًا من أشهر أغانيه منها ” الليلة، يتعلموا، دا لو اتساب ” .