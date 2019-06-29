الزراعة توصي باعتماد التمور في برنامج التغذية المدرسية العالمي

علي القحطاني(صدى):

أوصت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، بتضمين التمور في برنامج التغذية المدرسية العالمي، وزيادة حصتها في برنامج المساعدات العالمي، لما لها من قيمة صحية وغذائية عالية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة والمركز الوطني للنحيل في العاصمة الإيطالية روما ، مقر منظمة الأغذية والزراعة العالمية ” الفاو ”

وقالت الوزارة ، أن التمور فاكهة غير اعتيادية ، مع اعتمادها فاكهة ذات قيمة غذائية عالية ، وذلك بإدراجها في التحالف التعاوني بين المنظمات العالمية في روما ” الفاو وإيفاد وبرنامج الغذاء العالمي ” .

وذلك لانها ذو قيمة صحية وغذائية ، وسهولة زراعتها ونقلها وحفظها ، كما أنها مثالية لمكافحة الجوع ونقص التغذية ، ولتحقيقها للأمن الغذائي المستدام .