رئيس الهيئة العامة للرياضة يلتقي بعدد من رؤساء أندية حائل بحضور سمو نائب أمير المنطقة

الرياض(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ظهر اليوم السبت 29 يونيو 2019م بمدينة حائل بعدد من رؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

واطلع سموه خلال لقائه برؤساء أندية المنطقة على برامج وأنشطة الأندية كما ناقش عدد المعوقات التي تواجههم والحلول المناسبة، متطلعاً لمزيد من العمل وتفعيل البرامج الهادفة لنشر مختلف الرياضات وجذب الممارسين لها.