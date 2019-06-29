وفاة أم وابنتها بعد تمزيق جسدهما بسبب السحر

نيودلهي(صدى):

لقت أم وابنتها حتفهما بعد تعرضهما إلى الضرب المبرح وتمزيج الجسد؛ بسبب أعمال السحر والشغوذة في منطقة ” ويست سينجهبهوم ” بولاية جارخاند الهندية.

وأكدت الشرطة الهندية، أن الحادث وقع الخميس الماضي، إذ تعرضت الأم ” 56 عامًا ” وابنتها للضرب من جار لهما اتهمهما بممارسة السحر والشعوذة والتسبب في عدة حالات وفاة حدثت لأفراد أسرته.

وأوضح الجار أن الأم مارست بعض الطقوس في منزلها خلال الفترة الماضية، وبعدها أُصيبت زوجته، لذا استدعى رجلين آخرين واستخدم عصى خشبية لضربهما، ثم قطع جسد الأم وابنتها بآلات حادة.

وعندما قدم زوج المرأة المجني عليها، قام بإبلاغ الشرطة بوقوع الجريمة في المنزل، بينما لا يزال المشتبه بهم مطلقي السراح.