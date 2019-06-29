السودان: البرهان يتعهد بنقل السلطة إلى الشعب سريعا

الخرطوم(صدى):

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت، عن التوصل مع قوى المعارضة ” سريعا ” إلى اتفاق لنقل السلطة إلى ” الشعب ” .

وقال البرهان في خطاب أمام حشد من أهالي مدينة أم درمان : ” نعدكم بأننا مع الإخوة في قوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية الثانية سنصل لاتفاق سريع يحقق طموحاتكم ” .

وأضاف أن السودانيبن ” قد تعبوا من الكلام والوعود الكاذبة ونحن معهم وإلى جانبهم. ”

وأشار إلى أن السلطة يجب أن تعود إلى الشعب عبر حكومة منتخبة ليقرر مستقبله بيده، قائلا إنه ” لا مزيد من الإقصاء في السودان ونحن واقفون مع الشعب الذي خاض الثورة ” .

وكان المجلس العسكري قد حذر في بيان مما وصفها الفتن، عشية مسيرة مليونية دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير.