تفاصيل العثور على جثة المفقود القطري في المنطقة الدهناء

عادل الحربي(صدى):

عثرت الجهات الأمنية على المفقود القطري في منطقة الدهناء متوفي بجانب مركبته بعد أن أبلغت أسرته عن أنه فٌقد في المنطقة الشرقية الأثنين الماضي.

وأوضح المدير العام لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ منصور العاطفي أنه تلقى بلاغًا عن المفقود يوم الجمعة، وتمت عمليات البحث وتم تعميد أعضاء الجمعية وتجهيز ٣٢ عضو بحث وإنقاذ على 20 مركبة مجهزة بأجهزة الاتصال عبر الأقمار الفضائية (الثرياء)، وأجهزة تحديد المواقع.

كما شاركت الجمعية بـ4 طائرات شراعية للمسح الجوي للمناطق ذات التضاريس الصعبة جدًّا على السيارات ” .

وتلقت الجمعية صباح اليوم السبت نبأ العثور على المفقود من ذويه، حيث كان متوفّى في منطقة الدهناء في عوالي قلمه آل مخيزيم غرب يبرين، بجانب سيارته بعد نفاد وقودها.

يذكر أن المفقود المتوفي يُدعى حزام بن زيد آل نديلة المري، كان متواجدًا داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر، ولم يغادر .