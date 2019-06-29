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بالفيديو.. حمامة تقطع الكرة على فريق الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا

بالفيديو.. حمامة تقطع الكرة على فريق الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا
نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو طريف لحمامة ، تقطع الكرة خلال مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة ” كوبا أمريكا 2019 ” لكرة القدم، بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا .

وكان اندفع لاعب خط الوسط الأرجنتيني، رودريغو دي بول للهجوم ومر من مدافعين اثنين، ولكنه لم يلاحظ مدافعا آخر يساند الفنزويلين، وهو ” حمامة ” ظهرت أمامه، فسقط الأرجنتيني على الأرض بعد أن اصطدمت كرته بها وخرجت إلى رمية جانبية للخصم، بينما طارت الحمامة بسلام بعد أداء مهمتها.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز منتخب ” التانغو ” الأرجنتيني على فنزويلا (2-0)، وسيواجه في الدور قبل النهائي للبطولة، غريمه التقليدي ” السيليساو ” البرازيلي، في لقاء ” كلاسيكو الأرض ” ، يوم الأربعاء المقبل.


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