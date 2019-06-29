علامات تحذيرية تؤكد أن تساقط الشعر أكثر خطورة من الشيخوخة والوراثة

أميرة خالد(صدى):

قال أخصائي الأمراض الجلدية، الدكتور جيري شابيرو، أن تساقط الشعر قد يكون سببه أن هذا الشخص مصاب بالأمراض وليس ناتج عن الاستعداد الجيني أو الشيخوخة ، مركداً ، أن الدواء أو المرض قد يسبب تساقط الشعر في بعض الأحيان، وفي هذه الحالات يكون مصحوبا بأعراض أخرى، مثل الطفح الجلدي أو قلة الطاقة أو آلام في العضلات لا تختفي.

وكشف الدكتور جيري ، عن العلامات التي تشير إلى أن تساقط الشعر أكثر خطورة من الشيخوخة والوراثة:

– فقدان الرموش أو الشعر الحاجب: فإذا لاحظت تساقط الشعر في أجزاء أخرى من الجسم إلى جانب فروة الرأس، فهناك شيئا آخر يحدث.

ففقدان شعر حاجبيك أو رموشك، يعني ذلك أن لديك شكلا خطيرا من ثعلبة المناعة الذاتية، على عكس ثعلبة الذكورة والتي تؤدي إلى تساقط الشعر بكميات أكبر، وفي مناطق عدة من الجسم إلى جانب فروة الرأس، حيث يعتقد الجسم أن بصيلات الشعر خطيرة ويقوم بمهاجمتها، ما يسبب تساقط الشعر من البصيلات.

– الشعور بالخمول طوال الوقت: قد يعني تساقط الشعر المصحوب بنقص الطاقة أنك تعاني من سوء التغذية أو عدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

وإذا لم يحصل الشخص على كمية كافية من الزنك، على سبيل المثال، فقد يتعرض للإسهال وفقدان الوزن الشديد وفقدان الشعر كآثار جانبية. ويمكن أن يؤدي سوء التغذية عموما إلى تساقط الشعر.

– آلام العضلات: عندما يحدث تساقط الشعر وآلام في العضلات في وقت واحد، فمن المحتمل أن الشخص يعاني من قصور في الغدة الدرقية، وهو نوع من عدم التوازن الهرموني المناعي الذاتي.

ولا تظهر، في البداية، أي أعراض على المصاب بقصور الغدة الدرقية، لكن نظرا لأن جسمه يتعامل مع خلل الهرمونات، فقد يلاحظ عليه التعب وزيادة الوزن وآلام في العضلات وفقدان الشعر.

ويمكن معالجة قصور الغدة الدرقية من خلال الأدوية التي يصفها الطبيب والتي تحل محل الجسم الهرموني الذي لا يمكن للجسم عند الإصابة بالمرض إنتاجه من تلقاء نفسه.

– الأظافر الهشة: يحدث نقص الحديد، الذي يعد نوعا من أنواع فقر الدم، عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية.

ويمكن لنقص الحديد أن يجعل الشخص أسيرا للتعب والضعف باستمرار. وتشمل الأعراض الأخرى ألما في الصدر وبرودة في اليدين والقدمين.

– ارتفاع في ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم رغم تناول أدوية:

تسبب أدوية خفض الكوليسترول تساقط الشعر كأثر جانبي، وفقا للدكتور شابيرو. لكن فرص حدوث ذلك نادرة، حيث أبلغ 1% فقط من الأشخاص الذين يتناولون أدوية الكولسترول عن تساقط الشعر، وفقا لجامعة هارفارد الطبية.

ومن المعروف أن أدوية ضغط الدم أيضا تسبب تساقط الشعر، على الرغم من أن الأطباء ما زالوا غير متأكدين من الآلية الدقيقة لهذا الارتباط.