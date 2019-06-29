قوة فرع المجاهدين بالشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب برجس العتيبي بأن قوة المهام والحراسات بالفرع وفي إطار تنفيذ مهامها لمتابعة وضبط مخالفي التعليمات التي تحظر نهل الرمال تمكنت يوم السبت الموافق 1440/10/26 هـ من ضبط مخالفين لقيامهم بتجريف الأراضي ونهل الرمال باستخدام معدات ونقلها بطرق غير نظامية، وذلك بمنطقة ابومعن وقد تم ضبط 2 بلدوزرات و4 شياول و3 شاحنات وتم تسليم المعدات المستخدمة لبلديه غرب الدمام لأتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.