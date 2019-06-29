” الحج والعمرة ” تعلن موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت عن فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بدءاً من يوم الخميس المقبل، الأول من شهر ذي القعدة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة، أنه سيتم إطلاق الحجز الفعلي لحجاج الداخل بداية من يوم الخميس في الساعة الثامنة صباحا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج الحالي.

ويذكر أن عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد سعد القرشي، أوضح أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز، وقد طورت الوزارة “ السيرفر ” الخاص بالتسجيل ليتحمل الضغط الذي سيصاحب أول أيام التسجيل.