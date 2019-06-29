الانتقالي السوداني: نحمل ” الحرية والتغيير ” مسؤولية أي روح تُزهق غدا

الخرطوم(صدى):

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، إنه بذل كل ما في وسعه لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية.

واستنكر المجلس العسكري الانتقالي إعلان الحرية والتغيير عن مسيرة يوم غد، لافتًا إلى أنه يأتي في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري.

وتابع : ” ننبه إلى خطورة الأزمة التي يعيشها السودان ونحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه مسيرة الأحد أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة ” .