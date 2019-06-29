  • السبت 29

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. ” حرس الحدود ” تباشر مهاجمها في العارضة بجازان

بالفيديو.. ” حرس الحدود ” تباشر مهاجمها في العارضة بجازان

بالفيديو.. ” حرس الحدود ” تباشر مهاجمها في العارضة بجازان
تركي السالم(صدى):

تباشر الأفواج الأمنية التابعة لحرس الحدود، اليوم السبت، مهامها في محافظة العارضة بمنطقة جازان.

وقال الحساب الرسمي لحرس الحدود على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، دوريات الأفواج الأمنية تباشر مهامها في محافظة العارضة بمنطقة جازان ” .

ونشر الحساب مقطع فيديو يُبرز جهود الأفواج الأمنية في منطقة جازان، بعد توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

اقرأ أيضًا: حرس الحدود يحتفل بتخرج عدد من الدورات التخصصية من مدرسة الأسلحة


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *