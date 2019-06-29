بالفيديو.. ” حرس الحدود ” تباشر مهاجمها في العارضة بجازان
تباشر الأفواج الأمنية التابعة لحرس الحدود، اليوم السبت، مهامها في محافظة العارضة بمنطقة جازان.
وقال الحساب الرسمي لحرس الحدود على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، دوريات الأفواج الأمنية تباشر مهامها في محافظة العارضة بمنطقة جازان ” .
ونشر الحساب مقطع فيديو يُبرز جهود الأفواج الأمنية في منطقة جازان، بعد توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، دوريات الأفواج الأمنية تباشر مهامها في محافظة العارضة بمنطقة جازان. pic.twitter.com/pTqVOyWj2L
— حرس الحدود السعودي (@BG994) June 29, 2019
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