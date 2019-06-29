إيندهوفن الهولندي يتعاقد مع إشبيلية الإسباني لـ 5 مواسم

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، أن مهاجم بي إس في إيندهوفن الهولندي، لوك دي يونف، وقع مع إشبيلية الإسباني عقد مدته 5 مواسم ينتهي في يونيو 2023، بمجرد اجتياز الفحص الطبي .

من جانبه، أعلن النادي الهولندي اليوم السبت، في بيان إعلامي ، أنه سمح لدي يونغ (28 عاماً) بـ ” إتمام انتقاله لناد آخر ” ، دون الكشف عن اسمه.

ومن المقرر أن يسافر الدولي الهولندي هذا الأسبوع لإشبيلية بعدما توصل النادي الأندلسي لاتفاق مع بي إس في إيندهوفن لانتقال اللاعب مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو، وفقاً لنفس المصادر.

وتأهل دي يونغ بين صفوف دي غرافشاب المحلي حيث بدأ مشواره الاحترافي في 2008.

وقبل انتقاله لبي إس في ايندهوفن في صيف 2014، لعب بين صفوف بروسيا مونشنغلادباخ الألماني ونيوكاسل الإنجليزي ، ومع الفريق الهولندي خاض 204 مباراة رسمية سجل خلالها 112 هدفاً.