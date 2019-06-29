ولي العهد: المملكة تسعى إلى توفير الطاقة والوصول لأنظمةٍ ذات كفاءةٍ عالية

نايف السالم(صدى):

شارك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، قادة دول العشرين في جلسة ” التغير المناخي والطاقة والبيئة ” ، اليوم السبت.

وقال الأمير خلال الجلسة: المملكة تعمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لتوفير الطاقة عن طريق برامج كفاءةِ الطاقة، كما تتبنى عدداً من المبادرات التي تأخذ بالاعتبار شمولية مصادر الطاقة التقليدية، والمتجددة التي تسعى للريادة فيها.

وأضاف : أطلقت المملكة حديثاً، مشروعاتٍ عدة تهدف لزيادة حصة الطاقة المتجددة، سعياً إلى الوصول إلى طاقة تبلغ 200 جيجاوات.

وأكد سمو ولي العهد دعم المملكة وتشجيعها للابتكار والاختراع في مجال الطاقة للوصول لأنظمةٍ ذات كفاءةٍ عالية، دون تحيزٍ أو تمييزٍ ضد أيٍ من مصادرها. ولتحقيق هذا، تتزايد الحاجة لحفزِ الاستثمارِ في التقنيات والابتكارات من خلال إطلاق منصة استثمارية توفر فرصاً مجدية مالياً واقتصادياً.

وأشار ولي العهد إلى أن المملكة تؤكد على أن التقنية والاستثمار، وليس السياسات المملاة من الأعلى، هما الوسيلة الأمثل لتحويل تحديات النمو والمناخ إلى فرص، وهذا هو النهج الذي تتبعه المملكة ” .