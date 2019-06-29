تفاصيل استضافة الرياض لـ ” قمة العشرين 2020 “

علي القحطاني(صدى):

اختتمت قمة العشرين القائمة في ” أوساكا ” ، أعمالها اليوم السبت، على أن يتلاقى قادة وزعماء القمة في الرياض خلال العام الماضي.

ومن المنتظر أن يتم عقد القمة القادمة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2020، في العاصمة الرياض وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط.

وأعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حديث سابق إلى شبكة ” بلومبيرج ” الأمريكية، عن مكان عقد قمة العشرين 2020، على أن يستضيفها مركز الملك عبدالله المالي في الرياض.

وأكد سمو ولي العهد أن مشروع مركز الملك عبدالله المالي، وأن المشكلة في المشروع كانت أن مساحة المكاتب أعلى بكثير من احتياجات الرياض ولذلك تم إعادة هيكلة المركز المالي بأكمله وفقًا لرؤية 2030.