بالفيديو.. الاعتداء بوحشية على عمال عرب في كازاخستان بسبب صورة إمرأة

أستانا(صدى):

شهدت كازاخستان مشهدًا مؤلمًا لاعتداء أشخاص على عمال قيل أنهم عرب يحملون الجنسية الأردنية وأخرون لبنانيون.

ورصدت فيديوها اعتداءًا وحشيًا على العمال، والتي أظهرت هجومًا عنيفا على هؤلاء العرب بسبب صورة نشرها مهندس لبناني لفتاة كازاخية اعتبرها مواطنوها إساءة لهم.

وتتابع الأردن واقعة الاعتداء على مجموعة من المھندسین بینھم اردنیون یعملون لدى شركة المقاولون المتحدون CCC في جمھوریة كازاخستان.

واوضح القضاة أن الاعتداء، وقع بمخیم للشركة المذكورة في مدینة تینجیز والتي تبعد عن العاصمة نورسلطان نحو ٢٢٠٠ كیلو متر.