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بالفيديو.. سقوط الثلوج على منتزه السودة في عسير

بالفيديو.. سقوط الثلوج على منتزه السودة في عسير
أبها(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو رائع يرصد هطول الأمطار والثلوج بمنتزه السودة في عسير ، اليوم السبت حيث وصلت درجة الحرارة 11 درجة مئوية .

وأظهر الفيديو ، تساقط الثلوج على الطرق العامة وبمنتزه السودة وسط فرحة المواطنين

وكانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية ,كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها ، والجوف والحدود الشمالية ) .


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