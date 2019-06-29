بالفيديو.. سقوط الثلوج على منتزه السودة في عسير

أبها(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو رائع يرصد هطول الأمطار والثلوج بمنتزه السودة في عسير ، اليوم السبت حيث وصلت درجة الحرارة 11 درجة مئوية .

وأظهر الفيديو ، تساقط الثلوج على الطرق العامة وبمنتزه السودة وسط فرحة المواطنين

وكانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية ,كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها ، والجوف والحدود الشمالية ) .