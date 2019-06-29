وفاة شابين إثر حادث انقلاب مركبة بأضم

حامد العمري(صدى):

تسبب حادث انقلاب مركبة وقع اليوم بمركز ربوع العين بمحافظة أضم ، إلى وفاة شابين في مقتبل العمر .

وفي التفاصيل أدت السرعة الزائدة لمركبة ” هايلوكس ” يقودها شاب وبرفقته آخر بمركز ربوع العين ، إلى انحرافها عن مسارها وفقد السيطرة عليها ، حيث انقلبت إلى عدة مرات لتستقر بمحطة واقعة على قارعة الطريق ، حيث باشر الهلال الأحمر ، والجهات الأمنية بمحافظة أضم الحادث .

وقد أدى الحادث إلى وفاة قائد السيارة ومرافقه بالحال ، واستقرت السيارة ملاصقة للمحطة تماما ، إلا أن العناية الإلهية حالة دون حريق السيارة والمحطة .

وبعد هذا الحادث وعبر ” صدى ” فقد جدد المواطن صالح بن رزق الله المتعاني مطالبته بمركز للدفاع المدني، حيث بين أن عدم وجود مركز للدفاع المدني بمركز ربوع العين يتسبب أحيانا في تأخر مدني أضم ، الذي يضطر لقطع مسافة تتجاوز أحياناً 30 كيلو متراً، لمباشرة الحوادث التي لا يصلونها في غالب الأوقات، إلا بعد انتهاء الحالة، بسبب بعد المسافة وصعوبة وصول الآليات الثقيلة، وخاصة في موسم تساقط الأمطار فعند حدوث الحرائق لا تصل المعدات إلا بعدما تخمد النيران، ويصبح حضورهم عديم الفائدة سوى كتابة تقرير عن الحادث.

وأردف ” المتعاني ” ، أنه في بعض الأوقات تقع حوادث أو حرائق محدودة جداً يساهم في إخمادها المواطنين قبل وصول الآليات ، وتساءل كيف لو أن حادث اليوم تسبب في احتراق المحطة ، حيث أنه لو وجد مركز بربوع العين سيساهم في سرعة مباشرة الحوادث والخسائر ، خصوصاً وأن هذا المركز سيساهم وجوده في خدمة أهالي مركز ربوع العين وأهالي مركز حقال وقرى بني جابر جميعاً.

وبين أن الأهالي قد تبرعوا بأرض مملوكة بصك شرعي ، لإقامة مركز للدفاع المدني ، إلا أنه ومنذ ما يزيد عن عشر سنوات لازالوا ينتظرون ذلك ، آملين من الله سبحانه وتعالى ثم من ولاة الأمر سرعة تلبية طلبهم .