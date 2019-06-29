حلقات ضعاف السمع تحتفي بالمنصوري

نايف السالم(صدى):

احتفت حلقة ضعاف السمع بمسجد الرحمة بمركز المرافق العامة بالطالب عبدالله ياسر المنصوري وذلك بعد اجتيازه اختبارات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة وبتقدير ممتاز.

وبين المشرف على الحلقات الشيخ فيصل الغامدي أن المنصوري والبالغ من العمر 18 عاما من الطلاب المتميزين في حلقة ضعاف السمع ، وتتابع أسرته عملية حفظه بل وتشارك الحلقة الهم في أن يكون حافظا لكتاب الله وبإتقان، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح وأن يكون من أهل الخيرية لقوله صلى الله عليه وسلم ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ).

هذا وتعتبر حلقة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أول حلقة متخصصة في تعليم القرآن لذوي الاحتياجات الخاصة فئة ضعاف السمع في جدة، وعدد طلابها 11 طالباً، ومعلمها الأستاذ حذيفة سليمان المشرعي حافظ للقرآن وضعيف سمع.