” رماة الأخضر ” يشاركون في بطولة العالم في إيطاليا

محمد السعران(صدى):

وصلت بعثة المنتخب السعودي للرماية على الأطباق الى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام خلال الفترةمن 1-11 يوليو الجاري ، ويمثل المنتخب في هذه البطولة صاحب السمو الملكي الأمير د.سعود بن الحسن آل سعود والرامي سعد الدوسري «اسكيت رجال» ، والرامي محمد الشريدة وفهد المطيري «تراب رجال».

من جهته أكد رئيس البعثة العقيد علي بن ابراهيم الشيخي أن المنتخب السعودي للرماية دائما مايقدم أداء على مستوى عالي ونتائج جيدة، مشيرا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.