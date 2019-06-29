نادين نجيم تعلق على صورة لها كشفت عيوب بشرتها: ” مين قال إني كاملة “

أميرة خالد(صدى):

نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة لها كاملة الوضوح، حيث ظهرت مساماتها وبشرتها بشكل واضح.

وانتقد المتابعين النجمة اللبنانية بسبب مسام بشرتها الواضحة، كما رأى بعض متابعيها أن الصورة أظهرت عيوب بشرتها.

وردت نجيم على تلك الانتقادات، قائلة: ” شو هل التعليقات في بشرة بلا مسام؟ في بشرة ما بتتعب؟ بالعكس عادي هيدا شي كتير طبيعي أنا مني شايفة شي غلط أبدا. ولازم ننبسط بشكلنا مين قال إني كاملة لا لا مش مقبول فكرت بني شي يخربيتكم هلقد بدا؟ ” .