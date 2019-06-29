ترامب: أردوغان حاول القضاء على الأكراد في سوريا ولكني رفضت ذلك
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إن تركيا كانت استعدت للهجوم والقضاء على الحلفاء الأكراد لواشنطن في سورية، إلى أن تدخل وطلب من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وقف ذلك.
وأضاف ، ترامب في مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة مجموعة العشرين اليوم باليابان ، كان يسعى للقضاء على الأكراد. لقد قلت له لا يمكنك القيام بذلك ولم يفعل ذلك .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 14 ساعة
اوردغان مقام عليه قضيه في تركيا لانه لا يحمل شهاده جامعيه وبالتالي يمكن يطرد من الرئاسه ويحاكم