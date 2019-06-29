مسؤول إيراني كبير يتحدث عن مخططات دولته التوسعية في المنطقة العربية
تحدث رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، عما أسماه بالامتداد الاستراتيجي للثورة الإيرانية، قائلا إنه أصبح اليوم من اليمن إلى إفريقيا.
وعبر رئيسي عن إشادته بالتوسع الإيراني، قائلا: “إذا كنا نقاتل بالأمس داخل حدودنا، فإن حدودنا والامتداد الاستراتيجي لجبهة الثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن حتى إفريقيا”.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من امتناع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن توجيه ضربة عسكرية لثلاثة مواقع إيرانية كانت ستودي بحياة 150 شخصا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ 14 ساعة
اخزاهم الله وخيب أمانيهم .. آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يدمركم و يقضي عليكم بالزلازل
ابوبدر[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 14 ساعة
ما استبعد انهم يسوون اي شيء فهم اهل خبث ونجاسة. بعض الدول العربية فيها خونة يتأمرون مع ايران ضد كل ماهو عربي اضافة الى بعض الدول الاجنبية اللي تبحث عن مصالحها بالمنطقة. الله بس يحفظ وطننا وكل الاوطان العربية من خبث خامنئي واذنابه
غندورة[ عدد التعليقات: 12733 ] نشر منذ 9 ساعات
مسؤول ثيراني “كبير” ،، كبير بالسن (صغير) بالعقل.
يتحدث عن “مخططات دولته التوسعية” في المنطقة العربية ،، توسعونها (لقبوركم) بإذن الله.