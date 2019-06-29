مسؤول إيراني كبير يتحدث عن مخططات دولته التوسعية في المنطقة العربية 

طهران(صدى):

تحدث رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، عما أسماه بالامتداد الاستراتيجي للثورة الإيرانية، قائلا إنه أصبح اليوم من اليمن إلى إفريقيا.

وعبر رئيسي عن إشادته بالتوسع الإيراني، قائلا: “إذا كنا نقاتل بالأمس داخل حدودنا، فإن حدودنا والامتداد الاستراتيجي لجبهة الثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن حتى إفريقيا”.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من امتناع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن توجيه ضربة عسكرية لثلاثة مواقع إيرانية كانت ستودي بحياة 150 شخصا.