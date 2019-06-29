في حادثة غريبة .. كويتية تجد بطاريات داخل السمك !

الأحد 30
يونيو
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, يحشون بطنها بما يستطيعون لتثقيل الوزن ..
ههههههههههههههههههههههههههههه
يمكن السمكه تشتغل بالبطاريه
اول مره تحصل يمكن هي بلعتها من البحر
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ 14 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, يحشون بطنها بما يستطيعون لتثقيل الوزن ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 14 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههه
يمكن السمكه تشتغل بالبطاريه
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ 9 ساعات
اول مره تحصل يمكن هي بلعتها من البحر