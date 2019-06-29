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  3. في حادثة غريبة .. كويتية تجد بطاريات داخل السمك !

في حادثة غريبة .. كويتية تجد بطاريات داخل السمك !




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ 14 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, يحشون بطنها بما يستطيعون لتثقيل الوزن ..

[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 14 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههه
يمكن السمكه تشتغل بالبطاريه

[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ 9 ساعات

اول مره تحصل يمكن هي بلعتها من البحر

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