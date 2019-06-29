غريزمان يوافق على الانتقال إلى برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موافقة الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب نادي أتلتيكو مدريد على الانتقال إلى برشلونة، مقابل حصوله على 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وحصل أتلتيكو مدريد، على طلب من اللاعب الفرنسي بأنه يريد المغادرة في نهاية الموسم الماضي، وأنه على وشك التوقيع على صفقة مدتها خمس سنوات مع بطل الليغا.

وفي السياق نفسه، ينتظر برشلونة إنهاء الصفقة بعد انخفاض الشرط الجزائي في عقد اللاعب من 190 مليون جنيه إسترليني إلى 107 ملايين جنيه إسترليني في الأول من يوليو المقبل.