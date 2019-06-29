بالفيديو.. مشهد مؤثر بين الجماهير المصرية والجزائرية والمغربية بكأس الأمم الإفريقية

ماجد محمد(صدى):

شهدت مباراة المغرب وكوت ديفوار التي أقيمت أمس الجمعة، في ملعب ” السلام ” بالقاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشهدًا مؤثرًا بين الجماهير المغربية والجزائرية والمصرية.

واستجابت الجماهير المغربية والجزائرية لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق عليها ” خاوة خاوة ” (أي إخوة إخوة)، تقوم على أن يساند المشجعون المغاربة منتخب الجزائر في البطولة الإفريقية الحالية.

ولم تدع الجماهير المصرية فرصة استضافة بلدها للبطولة القارية، فاحتشدت بدورها في ملعب “السلام”، واصطفت جنبا إلى جنب مع الجماهير المغربية والجزائرية، لتشجيع “أسود الأطلس ” .