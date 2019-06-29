ياسر المسحل يشكر أعضاء الجمعية العمومية بانتخابه رئيسا للاتحاد

نواف السالم(صدى):

توجه رئيس الاتحاد لكرة القدم ” ياسر المسحل ” ، بعد انتخابه رئيساً ، للشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية الذين انتخبوه .

وقال المسحل ، أعدكم وأعضاء المجلس أن نعمل بكل قوة لنكون عند حسن ظن الجميع ، فهناك دعم غير مسبق من قيادتنا الرشيدة ، آخر ذلك الدعم ما حظى به الرياضيون من استقبال خادم الحرمين الشريفية .

وتابع المسحل ، ليس لدينا اي عذر في المستقبل ولكن يجب أن يعلم الجميع أنه لا يوجد عمل بلا أخطاء ونرجو من الله التوفيق والسداد .

وأضاف ، اليوم يصادف ذكرى هدف نجم منتخبنا الوطني سعيد العويران ، هذا الهدف الذي لم يغب عن ذاكرتنا الرياضية ذلك الوقت تصنيفنا الدولي تقريباً في المركز 36 وبلجيكا 26 ، بعد 25 عاماً بلجيكا أول العام ، أذكر أن من له ماضٍ حتماً سيعود إليه .